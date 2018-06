Oberderdingen. (pol/van) Ein Altenheim in der Dr.-Friedrich-Schmitt-Straße ist am Donnerstag kurz nach 16 Uhr in Brand geraten. Wie die Polizei berichtet, sollen dabei zwei Seniorinnen, eine 82- und eine 97-Jährige, lebensgefährlich verletzt worden sein. Eine Pfleger erlitt bei den Rettungsmaßnahmen einen Kreislaufzusammenbruch und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Das Gebäude wurde evakuiert, 63 Menschen mussten das Anwesen verlassen. Aus einem geöffneten Fenster im ersten Obergeschoss war es zu Rauchentwicklung gekommen.

Der entstandene Gebäudeschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 150.000 Euro.

Die evakuierten Bewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten im noch bewohnbaren Teil des Gebäudes untergebracht werden. Ursache für den Brandausbruch dürfte nach ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen ein defektes, elektrisch betriebenes Bett sein gewesen sein.