Neckarbischofsheim. (pol/rl) Eine böse Überraschung erlebten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Helmstadter Straße, als sie am Mittwoch aus dem Urlaub zurückkehrten. Einbrecher hatten ein Kellerfenster zur Gartenseite hin aufgehebelt und waren so ins Haus gelangt. Dort hatten die Täter den Tresor in einem Büroraum aufgebrochen, in dem sich Goldmünzen und Bargeld befanden. Aus einem Schrank im Schlafzimmer erbeuteten sie zudem eine Schmuckschatulle, in der sich viele Schmuckstücke befanden.

Der Sachschaden durch den Einbruch beläuft sich auf mehr als 1000 Euro. Der Wert der Beute steht noch nicht fest. Zeugen, die zwischen Mittwoch, 26. September und Mittwoch, 3. Oktober verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei in Heidelberg zu melden.