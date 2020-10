Massenbachhausen/Fürfeld. (jubu) Ein weitläufiges Trümmerfeld hat am Montagabend die Landesstraße bei Massenbachhausen blockiert. Verletzt wurde zum Glück niemand. Wie die Polizei mitteilte hatte der Fahrer eines Pkw-Anhänger-Gespannes gegen 17.30 Uhr die L1107 in Richtung Fürfeld befahren und war in der berüchtigten Rechtskurve - wenige hundert Meter nach dem Massenbachhausener Ortsende - offenbar zu schnell gefahren.

Sein mit Baumaterial beladener Anhänger kippte dabei zur Seite und prallte halbfrontal gegen einen entgegenkommenden Miettransporter. Das geladene Material löste sich nach der Kollision und wurde auf beiden Fahrbahnseiten verteilt. Alle unfallbeteiligten blieben unverletzt, ein Bergungsunternehmen wurde im Nachgang eingesetzt und barg die verlorene Ladung. Die Strecke blieb deshalb bis gegen 18.30 Uhr in beiden Richtungen gesperrt.

Erst vor wenigen Wochen war es im Bereich dieser Kurve zu einem Unfall gekommen. Ein Fahranfänger verunglückte aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und wurde schwer verletzt.

Update: Montag, 12. Oktober 2020, 18.51 Uhr