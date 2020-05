Sinsheim-Reihen/Ittlingen. (jubu/mün) Die Reihener Straße (Landesstraße L592) zwischen Reihen und Ittlingen wurde nach einem Unfall am späten Dienstagnachmittag gesperrt. Wie die ersten Ermittlungen der Polizei ergaben, war ein Mercedes-Transporter gegen 17.10 Uhr von Reihen in Richtung Ittlingen unterwegs als er in Höhe des Hamberger Hofes plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet. Hier kollidierte er halbfrontal mit einem Sattelzug, wurde abgewiesen und prallte anschließend noch in einen hinter dem Lastwagen fahrenden Mercedes Vito.

Die eingesetzten Feuerwehrkräfte aus Ittlingen und Kirchardt befreiten den eingeschlossenen Transporterfahrer. Die beiden Vito-Insassen wurden ebenfalls verletzt und kamen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Auch der mutmaßliche Unfallverursacher wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Da beim Aufprall der Dieseltank des Lastwagens Leck schlug, verteilte sich eine rund 50 Meter lange Kraftstoffspur über der Straße. Die Feuerwehr pumpte den Tank um, band auslaufende Betriebsstoffe und reinigte die Straße.

Die Strecke soll noch bis zum Ende der polizeilichen Unfallaufnahme, der Bergung und der Reinigung gesperrt bleiben. Die Sperrung soll noch bis in die Abendstunden andauern.

Update: Dienstag, 19. Mai 2020, 18.45 Uhr