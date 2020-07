B45 bei Hoffenheim. (jubu) Die Bundesstraße B45, die nach einem Unfall am Mittwochmorgen zeitweise voll gesperrt war, ist seit 9.20 Uhr wieder frei. Die Unfallaufnahme ist abgeschlossen und beide Fahrzeuge sind abgeschleppt, wie die Polizei mitteilt.

Was war geschehen? Ein 71-jähriger Nissan-Fahrer war gegen 5.50 Uhr auf der B45 in Richtung Sinsheim unterwegs, als er vor einer Linkskurve aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einer 56-jährigen Mercedes-Fahrerin frontal zusammenstieß. Beide Autofahrer wurden verletzt und nach ihrer ersten Versorgung an der Unfallstelle mit Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gebracht.

Während der Unfallaufnahme war die B45 von Sinsheim in Richtung Hoffenheim gesperrt. Der Verkehr in Richtung Sinsheim war frei. Die Straße musste allerdings während des Abschleppens beider Fahrzeuge - beide Totalschaden mit mehreren Tausend Euro Schaden - für rund eine Stunde ab 8.15 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich über Dühren-Eschelbach-Hoffenheim sowie in die Gegenrichtung umgeleitet.

Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden von der Verkehrspolizei Heidelberg übernommen und dauern noch an.

Update: Mittwoch, 1. Juli 2020, 10.26 Uhr