Gemmingen. (pol/mare) Weil ein 36-jähriger in der Stadtbahn 4 von Heilbronn in Richtung Karlsruhe mehrere Fahrgäste anpöbelte, wurde er am Dienstagmorgen gegen 10.45 Uhr im Bereich Gemmingen von Kontrolleuren des Zuges verwiesen. Das teilt die Polizei mit.

Eine Fahrkartenkontrolle verweigerte der Mann und pöbelte auch das Kontrollpersonal an, sodass die Polizei hinzugerufen werden musste. Der Mann stand erheblich unter Alkohol und wurde daher in Gewahrsam genommen.

Beim Überprüfen seiner Personalien stellte sich heraus, dass bereits nach ihm gefahndet wurde. In seinem mitgeführten Rucksack konnte zudem ein verbotenes Messer aufgefunden werden. Er muss nun auch mit einer Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen.