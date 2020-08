Eppingen. (pol/lyd) Eine unbekannte Person hat in der Nacht auf Dienstag, gegen 4 Uhr, versucht einen Zigarettenautomaten am Bahnhof Eppingen-Riechen zu sprengen. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann zunächst Propan aus einer Gasflasche in den Automaten geleitet. Anschließend wollte er das Gas wohl mit einer Lunte entzünden. Der Automat hielt dem Versuch stand, wurde dabei jedoch beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Zeugen konnten in einiger Entfernung eine dunkel gekleidete männliche Person erkennen, die in Richtung Gemmingen davonrannte. Wer hat in der Nacht auf Dienstag in der Nähe des Bahnhofs in Richen etwas Verdächtiges gesehen hat oder kann Hinweise auf die unbekannte Person geben? Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn unter Telefonnummer 07131/104 4444, zu melden.