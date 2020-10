Eppingen. (pol/jubu/mün) Mitarbeiter der Rettungswache des Deutschen Roten Kreuzes machten in der Nacht zu Freitag einen guten Job: Sie entdeckten gegen Mitternacht Rauch über einem Einfamilienhaus gegenüber der Wache, weil dort ein Rauchmelder piepte. Sie alarmierten die Feuerwehr und weckten die Bewohner im Erdgeschoss des Hauses.

Die Feuerwehr entdeckte einen Schmorbrand in der Heizungsanlage im Keller. Der soll durch einen technischen Defekt ausgelöst worden sein, so die Polizei. Der Rauch zog in das Treppenhaus und die oberen Stockwerke. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle.

Nach der Belüftung und Entrauchung des Gebäudeinneren konnten die beiden Bewohner ins Haus zurück. Der Sachschaden beträgt etwa 15.000 Euro.

Die Feuerwehr war mit 21 Mann und vier Fahrzeugen im Einsatz. Das DRK war mit zwei Rettungsassistenten vor Ort.