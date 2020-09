Eppingen. (pol/lyd) Verdacht des Rauschgifthandels, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Fahren unter Drogeneinfluss sind drei Delikte eines Verkehrsteilnehmers, der am späten Mittwochabend in Eppingen kontrolliert worden war. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Betroffene mit Handy in der Hand gegen 23 Uhr in die Bismarckstraße. Dort wurde er von der Polizei kontrolliert.

Der Fahrer zeigte Anzeichen auf eine Drogenbeeinflussung. Im weiteren Verlauf der Kontrolle ergaben sich zudem Anzeichen, dass möglicherweise innerhalb des Autos Drogen versteckt sind, weshalb dieses durchsucht wurde. Hierbei wurden zwei Päckchen Marihuana gefunden. Der Mann selbst versuchte zwischenzeitlich zu telefonieren, was unterbunden werden konnte.

Bei der Wegnahme seines Handys trat der Beschuldigte mit den Füßen nach den Beamten und wurde daher vorläufig festgenommen. Es wurden die Entnahme einer Blutprobe und die Durchsuchung der Wohnung des Mannes angeordnet. Hierbei wurden weitere 140 Gramm Marihuana sichergestellt. Der 26-Jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.