Eppingen. (pol/mare) Eine Festnahme in Eppingen führte zur Aufklärung einer Straftat, die bereits im Jahr 2015 begangen wurde. Das berichtet die Polizei.

Beamte des örtlichen Polizeireviers suchten und fanden einen per Haftbefehl gesuchten 33-Jährigen in dessen Wohnung. In seinem Kleiderschrank fanden die Polizisten zwei Kennzeichen, die im Juli 2015 von einem Auto in Eppingen abmontiert und gestohlen wurde.

Der Haftbefehl gegen den Mann bestand wegen verschiedener Eigentumsdelikte. Er wurde in ein Gefängnis eingeliefert. Wegen der gestohlenen Kennzeichen wird gegen den Mann nun ermittelt.