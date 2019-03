Eppingen. (pol/rl) Zu einem "erfolgreichen" Einbruch und einem "Versuch" kam es in einem Wohnblock in der Danziger Straße am Mittwochnachmittag.

Die beiden Täter hatten am frühen Nachmittag die Tür einer Wohnung aufgebrochen und die Zimmer durchwühlt. Hier ist noch unklar, ob sie Beute gemacht hatten. Danach versuchten sie gegen 14 Uhr die Tür der Nachbarwohnung aufzubrechen. Das hörte ein Nachbar jedoch und schaute nach. Als er die beiden Einbrecher sah und ansprach, ergriffen sie die Flucht.

Die beiden Männer sollen zwischen 40 und 50 Jahre alt sein, haben schwarze Haare und sind etwa 1,70 Meter groß. Einer der beiden hat auffällig breite Wangenknochen, der andere ein eher schmales Gesicht.

Info: Hinweise auf die Einbrecher erbittet das Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262/60950.