Eppingen. (jubu) Für große Aufregung sorgte der Brand auf dem Gelände eines Eppinger Recyclingbetriebs in der Heilbronner Straße am Mittwochabend. Wie ein Polizeisprecher gegenüber der RNZ mitteilte, kam es gegen 20.20 Uhr zu einer Verpuffung in einer Schredderanlage für Eiskühlschränke.

Dabei entstand eine starke Rauchentwicklung aus der Maschine. Die Mitarbeiter räumten das Gelände und verständigten die Rettungskräfte. Ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten aus Eppingen war bis gegen 22 Uhr mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Wie die Polizei weiter mitteilte, ging von der Rauchentwicklung keine Schadstoffbelastung aus - weder auf dem Gelände noch außerhalb. Verletzt wurde niemand. Den Sachschaden konnten die Beamten am Abend noch nicht beziffern, er soll jedoch gering sein.