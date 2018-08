Eppingen. (pol/rl) Einer aufmerksamen Zeugin fiel am Montagnachmittag ein Mann auf, der auf der Rückseite des Kauflands in der Eisenbahnstraße über einen Zaun stieg und von dem Areal vier Kisten mit leeren Flaschen stahl. Die Kisten gab es dann in einem nahe gelegenen Getränkehandel ab und kassierte dafür das Pfand.

Als die Zeugin dies dem Kaufhausdetektiv meldete, schaute dieser nach dem Mann und stellte fest, dass es sich um einen alten Bekannten handelte. So konnte er die alarmierte Polizei zu dem Tatverdächtigen führen. Die Beamten stellten dann fest, dass der 37-Jährige schon mit Straftaten quer durch das Strafgesetzbuch anhängig war.