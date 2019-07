Bad Rappenau/Adersbach. (pol/dore) Ein 16-jähriger Mopedfahrer war am Dienstagabend kurz nach 19 Uhr auf der K4283 von Adersbach in Richtung Bad Rappenau unterwegs. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Grünstreifen, so die Polizei.

Als er versuchte, mit seinem Moped wieder auf die Fahrbahn zu kommen, stürzte er und zog sich dabei mehrere Verletzungen zu.

Der junge Mann wurde stationär im Sinsheimer Krankenhaus aufgenommen. An der Honda entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Das Moped wurde von Familienangehörigen abtransportiert.

