Bad Rappenau-Bonfeld. (pol/rl) Ein nicht zugelassener Ölofen sorgte für mächtigen Qualm in der Kirchhausener Straße am Donnerstagabend. Der Ofen war offenbar zuvor anstelle eines Holzofens dilettantisch eingebaut worden und fing gegen 17.30 Uhr an zu qualmen.

Die alarmierte Feuerwehr Bad Rappenau war mit 5 Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften vor Ort und belüftete das Gebäude. Eine im Obergeschoss des Gebäudes lebende fünfköpfige Familie erlitt durch den Qualm gesundheitliche Beeinträchtigungen. Nach der Untersuchung durch den Rettungsdienst vor Ort stellte sich glücklicherweise heraus, dass alles glimpflich verlaufen war.

Die Ortsdurchgangsstraße von Bonfeld war bis circa 19 Uhr voll gesperrt. Die Ofenbetreiber müssen mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.