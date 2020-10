Sinsheim. (jubu/mare) Auf der Bundesstraße B39 zwischen Steinsfurt und Kirchardt hat sich am Donnerstagmittag ein Unfall ereignet. Mit schweren Verletzungen musste ein Autofahrer am Donnerstagmittag bei Sinsheim in ein Krankenhaus geflogen werden. Gegen 12 Uhr war er auf der Bundesstraße 39 zwischen Kirchardt und Steinsfurt in einer Kurve alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und verunglückt.

Der ältere Mercedes blieb schließlich auf der Seite liegen, der Fahrer musste mit schweren Verletzungen von der eingesetzten Feuerwehr aus Sinsheim aus seinem Wagen gerettet werden. Im Anschluss wurde er mit dem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Während des Rettungseinsatzes und den Bergungsarbeiten war die Bundesstraße voll gesperrt.

Update: Donnerstag, 15. Oktober 2020, 15.49 Uhr