A6/Erlenbach. (pol/rl) Zwei Schwerverletzte forderte ein Unfall auf der Autobahn A6 in Richtung Mannmann am Sonntagmorgen. Gegen 6.20 Uhr war ein 22-Jähriger mit seinem Mini Cooper auf der Überleitung von der Autobahn A81 auf die A6 in Fahrtrichtung Mannheim gefahren.

Nachdem er mit überhöhter Geschwindigkeit einen anderen Wagen überholt hatte, kam der Mini ins Schleudern und touchierte einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Citroën. Der Citroën wurde dadurch gegen die rechte Schutzplanke abgewiesen, der Mini schleuderte nach links gegen eine Betonwand und kam auf dem Standstreifen zum Stehen.

Der 22-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Auch die 53-jährige Citroën-Fahrerin kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Zwei Notärzte, zwei Rettungswägen sowie drei Fahrzeuge der Feuerwehr mit 16 Einsatzkräften waren im Einsatz. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.

Möglicherweise stand der Mini-Fahrer laut Polizeibericht unter Drogenbeeinflussung. Entsprechende Betäubungsmittel seien in dem Wagen gefunden worden, hieß es. Dem 22-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.