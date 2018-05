Sinsheim: Einbrüche in insgesamt fünf Sinsheimer Firmen verübten unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag. In der Gutenbergstraße stellten die Einbrecher eine Palette an die Wand und hebelten ein Fenster zum Werkstattbereich auf. Wie die Polizei mitteilte wurde im Innern ein Tresor aus der Wand gerissen und mit einem vorgefundenen Trennschleifer geöffnet. Außerdem wurde eine weitere Geldkassette aufgebrochen. Insgesamt erbeuteten die Täter mehrere Hundert Euro Bargeld, auch den Trennschleifer nehmen sie mit.

In der Werderstraße wurde von der Parkdeckseite eine Leiter an das Gebäude gestellt und das Fenster geöffnet. Im Büro wurden die Schreibtischschubladen durchwühlt und aus zwei Kassen eine geringe Bargeldsumme erbeutet.

Im Uferweg gelangten die Täter über die Versorgungsleiter auf das Dach der Firma, anschließend wurden zwei Fenster im ersten Stock aufgehebelt. Der Versuch, die Tür zu einem anderen Büro aufzubrechen, misslang. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Ebenfalls ohne Beute blieben die Täter, nachdem sie in der Jahnstraße den Rollladen hochgezogen und das Fenster aufgebrochen hatten. Auch der Versuch, die Eingangstüre einer Firma in der Straße Am Breiten Bäumchen zu öffnen, scheiterte.

Nach den bisherigen Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass die Einbrüche von mehreren Tätern begangen wurden. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten sich unter Telefon 07261/6900 bei der Polizei in Sinsheim zu melden. (pol/strö)