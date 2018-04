Neidenstein. (pol/rl) Am frühen Sonntagmorgen wurde in eine Bankfiliale in der Ringstraße eingebrochen. Der oder die Täter brachen zunächst die Eingangstür und die Tür zum Schalterraum auf und machten sich dann an Schränken und Schubläden zu schaffen, aus denen sie Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendeten.

Beim Sicherheitsdienst ging gegen 1.45 Uhr der Einbruchsalarm ein, wonach sofort mehrere Streifen mehrerer Reviere zum Tatort fuhren. Als sie eintrafen, waren die Einbrecher jedoch nicht mehr da. Eine sofort eingeleitete Fahndung an den Ausfallstraßen rund um Neidenstein verlief bislang ohne Ergebnis. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert.

Zeugen, denen Verdächtiges zur Tatzeit, unmittelbar davor aber auch danach, sowie bereits in den Tagen und Nächten vor der Tat aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Waibstadt unter der 07263/5807 oder mit dem Polizeirevier Sinsheim unter der 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.