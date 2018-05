Reichartshausen. (pol/sbl) Zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Geißbuckel" wurde die Freiwillige Feuerwehr Reichartshausen gerufen. Kurz vor 17 Uhr am Donnerstagnachmittag war laut Polizei Wäsche in Brand geraten, die in der Nähe des Herdes in der Küche abgelegt war. Das Feuer hatte schnell auf die gesamte Küche übergegriffen, die vollständig ausbrannte.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Reichartshausen, Epfenbach und Aglasterhausen waren mit insgesamt über 40 Mann im Einsatz und konnten den Küchenbrand schnell löschen. Die Wehren löschten die Glutnester und lüfteten danach das total verrauchte Gebäude.



Ein 18-jähriger Bewohner erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und kam zur Untersuchung in eine Klinik. Der Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.