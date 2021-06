Zwingenberg. (pol/rl) Verletzt ins Krankenhaus kam ein 42-Jähriger nach einem Unfall am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße B37. Das teilte die Polizei mit. Der Fahrer war gegen 7 Uhr mit einem Kleinlastwagen mit Kühlaufbau in Richtung Mosbach unterwegs. In Höhe der ehemaligen Fähre kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Am Absatz des Bordsteins geriet das Fahrzeug ins Wanken, kippte auf die Fahrerseite und blieb in der ehemaligen Fährzufahrt liegen.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und kam ins Krankenhaus. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.