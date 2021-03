Wiesloch. (pol/ppf) Am Mittwochnachmittag, kurz vor 12.30 Uhr, ist auf der L 723 zwischen Wiesloch und Walldorf, in Höhe der Auffahrt zur B 3, ein Motorradfahrer in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Über den Unfallhergang, das Schadensausmaß und die Anzahl der Verletzten sowie den Grad der Verletzungen liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor, teilt die Polizei in einer ersten Meldung mit.