Wiesloch. (pol/mare) Seine Aufgabe sehr ernst genommen hat ein Familienhund am Montagabend in Wiesloch. Er schlug einen Einbrecher in die Flucht, wie die Polizei mitteilt.

Während eine 46-Jährige sich gegen 20.45 Uhr in der Blumenstraße/Ecke Gerbersruhstraße mit ihren im Haus lebenden Verwandten unterhielt, rannte der Hund plötzlich bellend in Richtung Hauseingang. Als die Bewohner nachschauten, stellten sie fest, dass die Tür offenstand und offenbar kurz zuvor gewaltsam aufgebrochen wurde.

Die 46-Jährige verständigte daraufhin sofort die Polizei, die umgehend das Haus und Grundstück durchsuchten. Der Einbrecher flüchtete, noch bevor er das Haus betreten und Wertgegenstände entwenden konnte.

Die Kriminalpolizei Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Diese können sich melden unter den Rufnummern 0621/174 4444 oder 06222/57090.