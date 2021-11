Wiesloch-Baiertal. (RNZ) Der Besitzer eines Audi RS3 musste vom Balkon aus am frühen Sonntagmorgen mit ansehen, wie sein Fahrzeug in Flammen aufging. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte der Mann gegen 4 Uhr morgens den Brand auf einem Parkplatz in einem Hinterhof in der Wingertgasse und alarmierte daraufhin die Polizei. Der Mitteilung zufolge könnte ein technischer Defekt im Motorraum Auslöser des Brandes gewesen sein. Die Feuerwehr, welche mit sechs Fahrzeugen und 26 Mann vor Ort war, konnte die Flammen schnell löschen. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden, eine Außenwand einer Garage und eine Grundstückshecke wurden ebenfalls beschädigt. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen laufen.