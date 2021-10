Wiesloch. (pol/mün) Seit Freitagabend wird ein 52-jähriger Mann aus dem Psychiatrischen Zentrum Nordbaden in Wiesloch vermisst. Es ist bislang nicht bekannt, wie es dem verwirrten und desorientieren Patienten in den Nachmittagsstunden gelungen ist, das Klinikgelände zu verlassen.

Die Fahndung sowohl auf dem Gelände der Psychiatrie als auch in der unmittelbaren Umgebung verliefen bislang negativ. Zur Unterstützung der Suche war, neben einer Vielzahl an Funkstreifenwagen, in der Nacht auch der Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Suche mit einem Mantrailer-Hund führte bislang ebenso nicht zum Auffinden des 52-Jährigen. Wegen seines gesundheitlichen Allgemeinzustandes ist nicht auszuschließen, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet.

Der Vermisste wird so beschrieben: Er ist 1,84 Meter groß und 70 Kilogramm schwer, hat eine schlankesowie schwarz bis graues, kurzes Haar. Er trägt vermutlich eine dunkelgraue Jacke, eine Jeanshose sowie dunkle Schuhe.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0621/174-4444 oder unter 110 der Polizeinotruf entgegen. Außerdem nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen.