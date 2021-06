Weinheim. (pol/mare) Am Mittwochmorgen entblößte sich ein Mann im Feldgebiet in Sulzbach vor zwei Joggerinnen. Das berichtet die Polizei.

Zunächst fiel einer 55-Jährigen zwischen 8.30 und 9 Uhr der schwarze SUV im Dammweg in Richtung Kläranlage auf. Nachdem sie von dem Auto zunächst überholt wurde, hielt das Fahrzeug kurz darauf an. Der Fahrer des Autos stieg aus und suchte gezielt den Blickkontakt zur Frau. Dabei stellte die Joggerin fest, dass der Mann seinen Unterkörper vollständig entblößt hatte. Sofort blieb die 55-Jährige stehen und lief in die entgegengesetzte Richtung.

Wenige Minuten danach verständigte eine weitere 45-jährige Joggerin die Polizei. Auch sie hatte einen schwarzen SUV an mehreren Stellen im selben Feldgebiet bemerkt. Wieder stieg der Fahrer aus, suchte auch zu ihr gezielt den Blickkontakt und zeigte ihr sein entblößtes Glied. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung wurde der Mann nicht gefunden. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Mann soll etwa 45 Jahre alt und 1,80 Meter groß gewesen sein. Er hatte braunes, volles und leicht gewelltes Haar. Zudem trug er ein auffallend oranges T-Shirt. Die Polizei sucht Zeugen, die sich unter Telefon 0621/174-4444 melden können.