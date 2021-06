Weinheim. (pol/lyd) Nach dem schweren Verkehrsunfall am Dienstag gegen 9.40 Uhr im Kreuzungsbereich B38/Westtangente zwischen einem Rettungswagen und einem Mercedes ist die Unfallursache weiterhin nicht geklärt. Daher sucht der Verkehrsdienst Mannheim Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, teilt die Polizei mit. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4222 zu melden.

Die 37-jährige Fahrerin eines Rettungswagens fuhr mit Blaulicht und Martinshorn, vom Saukopftunnel aus kommend, an der Kreuzung über eine rote Ampel und wollte in Richtung Krankenhaus weiterfahren. Ein 33-jähriger Mercedesfahrer fuhr trotz des herannahenden Rettungswagens in die Kreuzung ein, wonach beide miteinander kollidierten.

In dem Rettungswagen befand sich neben dem Fahrer ein weiterer Sanitäter und ein Patient. Alle vier Unfallbeteiligten mussten in nahegelegene Krankenhäuser gebracht werden. Ob die Fahrerin des Rettungswagens zu schnell oder der Mercedesfahrer abgelenkt war, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Update: Dienstag, 15. Juni 2021, 16.07 Uhr

Rettungswagen in Unfall auf der B38 verwickelt

Weinheim. (pol/dpa/mare) Am Dienstagmorgen gegen 9.40 Uhr kam es an der Kreuzung der Bundesstraße B38 und der Westtangente zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem auch ein Rettungswagen beteiligt ist. Das berichtet die Polizei.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurden durch die Kollision vier Personen verletzt. Polizeiangaben zufolge war der Rettungswagen mit Blaulicht unterwegs in ein Krankenhaus und überfuhr bei roter Ampel eine Kreuzung.

Dort stieß er mit einem Auto zusammen, das nach links abbiegen wollte. Die Fahrerin des Rettungswagens wurde schwer verletzt, drei weitere Insassen der beiden Fahrzeuge zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.

Update: Dienstag, 15. Juni 2021, 11.46 Uhr