Weinheim. (pol/sake) Eine verletzte Person und ein hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag, 22. Dezember, auf der B6 bei Lützelsachsen, Weinheim.

Eine 34-jährige Frau war gegen 14.30 Uhr mit ihrem Ford Fiesta auf der Bergstraße (B3) in Richtung Weinheim unterwegs. Vermutlich wegen der tief stehenden Sonne kam sie in Höhe der Etzwiesenstraße in den Gegenverkehr und stieß mit einer 38-jährigen Peugeot-Fahrerin zusammen, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Dabei zog sich die Fahrerin des Peugeot leichte Verletzungen zu. Die beiden Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.