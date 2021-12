Weinheim. (pol/rl) Die Fenster zweiter Autos wurden in der Nacht zum Samstag eingeschlagen. Das teilte die Polizei mit.

Ein Vorfall fand in der Straße "Am Holderstrauch". Hier schlug der Täter die vordere Seitenscheibe eines abgestellten Audis ein. Danach nahm er die Geldbörse an sich, die in der Mittelkonsole lag.

Der andere Vorfalls fand in der Karlsruher Straße statt. Auch hier schlug der Täter das Autofenster auf der Beifahrerseite ein. Allerdings wurde aus diesem Wagen nichts gestohlen.

Aufgrund der Tatortnähe geht die Polizei von demselben Täter aus. Beide Scheiben wurden zwischen Freitagabend, 21.30 Uhr und Samstagmorgen, 8.30 Uhr eingeschlagen.

Wer in dieser Zeit etwas Verdächtiges gesehen hat, wird gebeten das ermittelnde Polizeirevier Weinheim unter der 06201/10030 anzurufen.