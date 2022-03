Weinheim. (pol/sake) Ein oder mehrere Täter drangen in der Zeit von Donnerstag, 23 Uhr, auf Freitag, 9.30 Uhr in eine Vereinsgaststätte im Langwiesenweg in Weinheim ein.

Erst beim dritten Versuch gelang es den Tätern in die Vereinsheimgaststätte zu gelangen. Wie die Polizei mitteilt, hatten sie das Türglas mit einem stählernen Türstopper eingeschlagen und durch Hindurchgreifen vergebens versucht, die verschlossene Türe zu öffnen. Ein Durchsteigen war aufgrund von einbruchhemmenden Glas auch nicht möglich gewesen, so die ersten Ermittlungen der Polizei.

Auch der Versuch mittels eines Schaufelwerkzeuges in das Gaststätteninnere zu gelangen, wurde durch die offensichtlich hinreichend gesicherte Türe vereitelt. Der oder die Eindringlinge gaben aber nicht auf und gelangten schließlich mithilfe einer Stehleiter über ein Fenster im Obergeschoss in das Gebäude. Verlassen haben sie das Gebäude wohl durch ein weiteres Fenster, jedoch ohne Diebesgut, teilt die Polizei abschließend mit.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Das Polizeirevier Weinheim nahm die Ermittlungen auf, und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer: 06201/ 1003-0 zu melden.