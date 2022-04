Weinheim. (pol/mare) In der Filiale eines Paketdienstleisters in der Cavaillonstraße wurde in den frühen Morgenstunden des Freitags eingebrochen. Das berichtet die Polizei.

Ein oder mehrere Täter verschafften sich zwischen 0 und 5 Uhr über ein Rolltor Zutritt zu der Filiale. Drinnen wurden mehrere Rollcontainer durchwühlt und ein Paket geöffnet. Aus diesem wurden Adidas-Turnschuhe entwendet. Zudem wurde ein Tresorschlüssel gestohlen, der Tresor blieb jedoch unberührt.

Im Laufe des Vormittags fand eine Passantin in unmittelbarer Nähe einen verlassener Rollcontainer des Paketdienstleisters. Neben dem Container lag eine Jacke des Dienstleisters. Bis auf einen aufgerissenen Brief, in dem sich eine Osterkarte befand, waren alle Briefe und Pakete unberührt.

Das Polizeirevier Weinheim ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, können sich dort unter der Rufnummer 06201 1003-0 melden.