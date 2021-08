Weinheim. (dpa-lsw) Ein betrunkener Mann hat in Weinheim eine rote Ampel überfahren und danach einem Polizeiauto die Vorfahrt genommen. Die Beamten hätten einen Zusammenstoß nur verhindern können, indem sie bremsten, berichtete die Polizei am Sonntag. Sie waren auf einer Streifenfahrt, als es zu der Beinahe-Kollision an der Einmündung Bergstraße/Birkenauertalstraße kam.

Ein Atemalkoholtest bei dem 26-Jährigen ergab einen Wert von 1,18 Promille. Die Polizisten behielten seinen Führerschein ein. Der Mann muss sich nach dem Vorfall vom Samstag wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.