Weinheim. (pol/lyd) Am frühen Sonntagmorgen gegen 3.15 Uhr geriet in der Alten Landstraße ein BMW in Brand, der vor einem Anwesen dort abgestellt war, teilt die Polizei mit.

Die freiwillige Feuerwehr Weinheim konnte das Feuer schnell löschen. Anwohner hörten im Laufe der Nacht Knallgeräusche in der näheren Umgebung des Tatorts. Ob diese im Zusammenhang mit dem Brand stehen, wird derzeit ermittelt.

Ein technischer Defekt des Autos sei zum aktuellen Zeitpunkt der Ermittlungen auszuschließen, so die Polizei weiter. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro.

Aufgrund der bestehenden Umstände hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim Kriminaldauerdienst oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.