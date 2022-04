Weinheim. (pol/sake) Ein 25-jähriger Mann wurde am frühen Freitagmorgen in Weinheim überfallen.

Der Mann war kurz nach Mitternacht vom Hauptbahnhof in Weinheim zu Fuß auf dem Weg nach Hause. Dabei folgte ihm eine unbekannte Person. In der Hauptstraße sprach ihn der Unbekannte an und forderte sein Bargeld, ansonsten würde er ihn mit einem Messer niederstechen.

Der 25-Jährige händige sein mitgeführtes Bargeld aus. Der Unbekannte entriss ihm die Geldbörse und suchte nach weiterem Bargeld. Als er nicht fündig wurde, warf er den Geldbeutel zu Boden und flüchtete in Richtung Marktplatz, teilt die Polizei in einer Mitteilung mit. Eine sofortige Fahndung verlief ergebnislos.

Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben:

Etwa 180 cm groß, kräftige Statur, er war bekleidet mit einem dunkelgrauen Pulli mit einer über den Kopf gezogenen Kapuze und er trug eine schwarze Maske.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon: 0621/1744444 zu melden.