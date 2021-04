Weinheim/A5. (pol/ppf) Am Samstagnachmittag verursachte ein rücksichtsloser Autofahrer auf der A5 in Höhe Weinheim einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Eine 20-jährige Frau war gegen 15.45 Uhr mit ihrem Opel Corsa auf der linken Fahrspur der A5 in Richtung Karlsruhe unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Hemsbach und dem Autobahnkreuz Weinheim näherte sich ihr von hinten mit hoher Geschwindigkeit ein unbekannter Autofahrer, fuhr ihr sehr dicht auf und betätigte mehrfach die Lichthupe, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Hierdurch erschrak die 20-Jährige und lenkte ihr Fahrzeug nach links und prallte in die Leitplanken. Dort prallte das Auto ab, schleuderte über alle Fahrstreifen nach rechts, drehte sich einmal um die eigene Achse und kam schließlich auf dem Standstreifen zum Stillstand. Der Unbekannte fuhr einfach weiter. Nach Angaben von Zeugen soll es sich bei dem von hinten herannahenden Fahrzeug um einen silbernen 3er BMW gehandelt haben, in dessen Heckscheibe eine italienische Flagge zu sehen war. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrers geben können, werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Mannheim, Tel.: 0621/47093-0 zu melden.