Walldürn. (pol/msc) Am Montag, gegen 7.30 Uhr, verletzte sich ein 21-Jähriger in einer Firma in Walldürn schwer. Der Mann stieß mit einem Teil zusammen, das durch einen Gabelstapler transportiert wurde.

Er musste mit einem Rettungshubschrauber von der Montagehalle im Heidingsfelder Weg zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.