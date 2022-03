Walldorf. (pol/sake) Ein unbekannter Mann versuchte am Mittwoch gegen 15.40 Uhr den Rucksack eines Kindes zu stehlen.

Die zwei Kinder liefen die Ziegelstraße in Richtung Ringstraße entlang, als in Höhe der Hausnummer 30 ein bislang unbekannter Mann versuchte, dem Kind den mitgeführten Rucksack zu entwenden. Unerwartet leistete das Kind Gegenwehr und hielt den Rucksack fest. Es drohte damit, die Polizei zu verständigen. Erst da ließ der Mann von seinem Vorhaben ab und flüchtete mit seinem Fahrrad in Richtung Rosenweg, teilt die Polizei mit.

Täterbeschreibung: männlich, etwa 170 bis 180 cm groß, schlanke Statur, dunkler Hautton, kurzes schwarzes Haar, Oberlippenbart, langes orangefarbenes Oberteil, blaue Jeans. Er soll zudem mit einem grünen Fahrrad unterwegs gewesen sein und eine Ikea-Tasche über seiner Schulter getragen haben.

Der Polizeiposten Walldorf hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 06227/8419990 melden sollen.