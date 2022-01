Walldorf. (pol/rl) Bei einem Sturz in einem Bus verletzte sich eine 36-jährige Frau am Dienstagmorgen leicht. Das teilte die Polizei mit.

Die Frau war gegen 9.20 Uhr in der Dietmar-Hopp-Allee in einen Bus der Linie 721 gestiegen. Als sie dem Fahrer ihr Fahrziel angab, hatte der 51-Jährige noch eine Nachfrage. Währenddessen war der Bus bereits losgefahren, doch dann bremste der Fahrer plötzlich. Die 36-Jährige verlor daraufhin das Gleichgewicht und fiel gegen einen Sitz. Dabei erlitt sie Prellungen am rechten Bein.

Zeugen des Vorfalls können sich beim Polizeiposten Walldorf unter der Telefonnummer 06227/841999-0 (Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr) oder beim Polizeirevier Wiesloch (06222/5709-0).