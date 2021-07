Walldorf. (pol/lyd) Am Montag stoppte die Polizei einen 37-jährigen Autofahrer, der betrunken in der Gegend um Walldorf unterwegs war und auf seinem Weg mehrere Unfälle verursacht hatte.

Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann gegen 11.45 Uhr in Walldorf in der Josef-Reiert-Straße auffällig. Er war dort in südliche Richtung unterwegs. Im Kreisverkehr steuerte er seinen Audi geradeaus auf den Bordstein der Autobahnmeisterei und beschädigte den Zaun.

Ein Zeuge beobachtete den Unfall und rief die Polizei. Indessen fuhr der Mann weiter in Richtung Autobahn.

Wenige Minuten später gingen weitere Notrufe ein, wonach ein Audi in auffälliger Fahrweise auf der A5 in Richtung Norden unterwegs ist. Um 11.56 Uhr entdeckten Kollegen der Bundesautobahn-Fahndung das Fahrzeug und hielt es zur Kontrolle an.

Die Beamten fanden in dem Wagen eine zu dreiviertel geleerte Flasche Wein und stellten starken Alkoholeinfluss fest. Der Fahrer verweigerte aber einen Atemalkoholtest. Deshalb brachten ihn die Polizisten aufs Polizeirevier Wiesloch und ordneten eine Blutprobe an.

Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Da das Fahrzeug des Beschuldigten auf der rechten Fahrzeugseite weitere erhebliche Schäden aufwies, war davon auszugehen, dass der Beschuldigte einen weiteren Unfall an einem unbekannten Ort verursacht hatte.

Bei einer Überprüfung der Streckenabschnitte im Zuständigkeitsbereich der A5 (Walldorf und Karlsruhe) wurden jeweils an unterschiedlichen Stellen zwei frische Streifschäden festgestellt.

Allerdings entstand kein Sachschaden. Den 37-Jährigen erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht. Wer weitere Unfälle mit dem Audi beobachtet hat, meldet sich bitte beim Polizeirevier Wiesloch unter Telefon 06222/5709-0.