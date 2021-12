Heidelberg. (pol/mare) Die Polizei hat bei einem Autofahrer am Montag auf der Autobahn A5 bei Walldorf fast 60 Kilo Marihuana gefunden. Der 35-jährige Mann wanderte in Haft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilen.

Am Montagvormittag machte demnach ein Passant die Autobahnpolizei Walldorf telefonisch auf einen unsicher fahrenden BMW auf der A5 aufmerksam. Das Fahrzeug, das von Karlsruhe in Richtung Frankfurt fuhr, fanden die Beamten schließlich an der Tank- und Rastanlage Hardtwald-Ost.

Als der Fahrer von den Polizeibeamten angesprochen wurde, flüchtete er sofort zu Fuß in ein unmittelbar angrenzendes Waldgebiet. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers gelang dem Verdächtigen zunächst die Flucht.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeuges zeigte sich der mutmaßliche Grund für die Flucht: Im Fahrzeug befanden sich rund 60 Kilogramm Marihuana. Des Weiteren fanden die Beamten persönliche Gegenstände, die Hinweise auf den Fahrer lieferten. Die parallel zur Fahndung eingeleiteten verdeckten Ermittlungsmaßnahmen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg lieferten am Dienstagnachmittag entscheidende Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes. Mit Hilfe der Autobahnfahndung gelang gegen 14 Uhr schließlich die Festnahme zweier Männer in einem Mietfahrzeug auf der A5 kurz vor dem Parkplatz Büchenau bei Bruchsal.

Der Fahrer des Mietwagens, ein 35-jähriger Mann, steht nach bisherigem Ermittlungsstand im dringenden Verdacht, auch das drogenbestückte Fahrzeug am Montagvormittag gefahren zu haben. Gegen ihn und seinen Beifahrer wird nun wegen des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt.

Am Mittwochvormittag wurde der 35-Jährige dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Rauschgiftdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern weiter an.