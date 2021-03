Waibstadt. (pol/make) Einen runden Geburtstag feiern in Zeiten der Pandemie? Denkbar ungünstig. Will man der Corona-Schutzverordnungen gerecht werden, verbieten sich physische Zusammenkünfte in Massen. Diese Erfahrung musste auch eine Frau aus Waibstadt machen, die am 15. März ihren 50. Geburtstag feierte.

Passanten hatten bereits vorab das Polizeirevier Sinsheim darüber informiert, dass in der Danziger Straße eine größere Party gefeiert werden würde. Die Beamten rückten aus, in der Annahme eine "Corona"-Party unterbinden zu müssen. Doch vor Ort stellte sich den Einsatzkräften ein anderes Bild dar. Feiern: ja, Corona-Verstöße: nein.

Verwandte, Freunde und Kollegen der Jubilarin zeigten am späten Montagnachmittag Kreativität und ließen die Frau auf andere Art und Weise hochleben - ein Geburtstagsgruß im Freien unter Beachtung des Mindestabstandes und Anbringen von Luftballons.

Sicherlich kein Ersatz für ein rauschendes Fest, aber die Jubilarin dürfte gerührt gewesen sein. Auch die Polizeibeamten grüßten auf Abstand. Ganz coronakonform.