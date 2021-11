Viernheim. (pol/sake) Von der ersten Brücke nach dem Autobahndreieck Viernheim in Fahrtrichtung Frankfurt warfen Unbekannte am Montagmorgen, 15. November, gegen 6.30 Uhr Gegenstände auf die Fahrbahn, teilt die Polizei in einer Mitteilung mit.

Die Windschutzscheibe eines 28 Jahre alten Autofahrers aus dem Rhein-Neckar-Kreis wurde hierbei beschädigt. Es entstand ein Schaden von rund 600 Euro im Sichtbereich des Fahrers. Der 28-Jährige blieb unverletzt.

Der Autofahrer bemerkte zuvor auf der Brücke drei dunkel gekleidete, mit Sturmhauben maskierte Personen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um Hinweise weiterer Zeugen unter der Telefonnummer 06151/8756-0.