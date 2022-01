St. Leon-Rot. (pol/mün) Am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr fuhr ein bisher unbekannter Mann in einem Mercedes auf der Autobahn A5 in Richtung Heidelberg und wechselte dort mehrmals mit hoher Geschwindigkeit die Fahrstreifen. Dabei überholte der Mercedes-Fahrer auch mehrere Autos und Lkw über den Standstreifen, berichtet die Polizei.

Am Autobahnkreuz Walldorf fuhr der Mercedes auf die A6 in Richtung Heilbronn. Hierbei musste ein LKW mit litauischem Kennzeichen stark abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden.

Bevor eine Streife der Autobahnpolizei das Fahrzeug kontrollieren konnte, flüchtete der Mercedes auf der A6 in Richtung Heilbronn. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen zunächst ergebnislos.

Der Fahrer trug eine Mütze und soll 20 bis 30 Jahre alt sein. Er habe einen Vollbart, eine kräftige Statur, sehr kurzes Haar und eine Tätowierung am Hals. Im schwarzen Mercedes war außerdem ein weiterer junger Mann auf der Beifahrerseite.

Autofahrer, die möglicherweise gefährdet wurden oder Hinweise zum Fahrzeug, der Fluchtrichtung oder den Insassen geben können, sollen sich bei der Autobahnpolizei in Walldorf unter der Rufnummer 06227/358260 melden.