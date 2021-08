St. Leon-Rot. (pol/mare) Die Polizei hat am Samstagmorgen zwei Männer erwischt, die sich hinters Steuer gesetzt hatten, obwohl sie Alkohol und Drogen intus hatten. Auch ein Fahrertausch brachte nichts und flog auf, denn sie wurden beobachtet. Das berichtet die Polizei.

Einer Frau war nämlich gegen 8.30 Uhr in der verlängerten Hoferstraße ein älterer Audi aufgefallen, der zu einem Gartengrundstück fuhr. Sie beobachtete, wie der Fahrer ausstieg, sich fast nicht auf den Beinen halten konnte und sich an der Fahrertür festhalten musste. Die Frau verständigte daraufhin die Polizei. Wenig später fuhr der Audi wieder los, wurde aber kurz darauf in der Bahnhofstraße von der Polizei gestoppt. Am Steuer saß allerdings nun der vorherige Beifahrer.

Aufgrund einer Personenbeschreibung war jedoch klar, dass es sich bei dem jetzigen Beifahrer um den vorherigen Fahrer handelte. Offenbar hatten die beiden auf dem Gartengrundstück einen Fahrerwechsel vorgenommen.

Aus dem Inneren roch es deutlich nach Alkohol. Beim Aussteigen hatte der 24-jährige Beifahrer erneut erheblich Mühe, zu stehen, und musste sich abstützen. Ein Alkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 2,2 Promille.

Auch der 23-jährige Fahrer roch nahc Alkohol. Zudem zeigte er Anzeichen für Drogenkonsum. Ein Alkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 1,3 Promille. Ein Drogentest reagierte positiv auf Kokain.

Beiden Männern wurden Blutproben entnommen. Der Führerschein des 24-Jährigen wurde einbehalten. Der 23-Jährige war hatte keinen Führerschein mehr..

Gegen den 24-jährigen Mann wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Der 23-Jährige sieht nun ebenfalls Anzeigen wegen Trunkenheitsfahrt und Fahrens unter Drogeneinflusses sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis entgegen.