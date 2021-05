Sinsheim. (pol/rl) Ein Trickbetrüger schlug am Mittwochmittag in der Stadtbäckerei Frick an der Ecke Hauptstraße und Karlsplatz zu. Wie die Polizei berichtete, soll ein etwa 30 bis 40 Jahre alter Mann gegen 12 Uhr die Filiale betreten haben.

Hier fragte er die Verkäuferin, ob sie ihm Fünf-Euro-Scheine in 100er wechseln könne. Dabei verwickelte er sie in ein wirres "Tauschgeschäft", dass er wenig später die Filiale mit 200 Euro in der Tasche verließ. Als die stutzig gewordene Verkäuferin den Kasseninhalt überprüfte, stellte sie das fehlende Geld fest.

Später stellte sich heraus, dass der Trickbetrüger auch eine nahegelegene Eisdiele am Karlsplatz besucht hatte. Hier wurde ihm jedoch der Geldwechsel verweigert, woraufhin er den Laden wieder verlassen hatte.

Der Mann soll etwa 30 bis 40 Jahre alt und 1,60 Meter groß sein. Er war auffallend dünn und soll "südosteuropäisch" aussehen. Er soll einen schwarzen Kapuzenpullover mit roter Aufschrift, eine kurze, dunkle Hose mit weißen Sportsocken sowie eine schwarze Baseballmütze getragen haben. Er sprach Deutsch mit wahrscheinlich osteuropäischem Dialekt.