Sinsheim. (pol/rl) Aller Wahrscheinlichkeit nach entwendeten bislang unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag aus dem Wartehäuschen an einer Bushaltestelle in der "Westliche Ringstraße" eine grün-lackierte Metallsitzbank.

Die Wartebank wurde teilweise aus ihrer Verankerung abgeschraubt, aber zum Teil auch mit großer Kraftanstrengung aus dem Boden herausgebrochen.

Entweder wurde die Sitzbank davongetragen oder, was wahrscheinlicher erscheint, mit einem in unmittelbarer Nähe abgestellten Fahrzeug abtransportiert.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim unter der Telefonnummer 07261/690-0 zu melden.