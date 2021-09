Sinsheim. (pol/jasch) Am Montag gegen 8 Uhr fuhr eine 18-Jährige mit ihrem VW auf der Dietmar-Hopp-Straße in Richtung Dühren. Wie die Polizei mitteilt, musste sie an der Anschlussstelle zur A6 in Richtung Heilbronn an einer roten Ampel halten. Allerdings war die Frau fälschlicherweise der Meinung, die Ampel habe auf grün geschaltet und ihr die Weiterfahrt signalisiert und fuhr los.

In der Folge stieß die 18-Jährige mit einem 38-Jährigen zusammen. Dieser war von der A6 aus Richtung Heidelberg abgefahren und hatte Vorfahrt. Der 38-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Die 18-Jährige sowie ihre vier Mitfahrer blieben unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Gesamtsachschaden in einer geschätzten Höhe von rund 20.000 Euro.