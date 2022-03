Sinsheim. (pol/msc) Der Fahrer eines schwarzen Rollers ist am Dienstag gegen 14 Uhr mit einer Flucht einer Polizeikontrolle entkommen. Der Mann sollte in der Muthstraße kontrolliert werden, ignorierte die Signale der Beamten allerdings und fuhr über die Friedrichstraße davon. Weiter ging die Verfolgungsjagd über die Straße "Am Ilvesbach" und durch das Duttengässchen, wo er die Polizei offenbar abschütteln konnte. Das geht aus dem Polizeibericht hervor.

Eine Überprüfung des Kennzeichen hatte ergeben, dass dieses vor rund drei Jahren gestohlen wurde. Bei seiner Flucht gefährdete der Roller-Fahrer zwei Frauen, die aber unverletzt blieben. Zeugen, die Hinweise zum Flüchtigen haben, sollen sich unter der Rufnummer 07261/6900 melden. Der Rollerfahrer wird von der Polizei als circa 18- bis 20-jähriger Südländer beschrieben, der einen schwarzen Oberlippenbart trägt.