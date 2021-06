Sinsheim. (pol/rl) Glück bei einem Unfall in der Jahnstraße hatte ein 27-jähriger Motorradfahrer am Montagnachmittag. Der Biker wollte laut Polizeibericht gegen 16.30 Uhr an einer Ampel auf der Rechtsabbiegerspur links an einem vor ihm anfahrenden Seat vorbeizufahren. Dabei touchierte er den Wagen, sodass er mit seiner Maschine stürzte. Diese rutschte nun unter einen Lastwagen, der auf der Geradeausspur unterwegs war. Der Lastwagen-Fahrer konnte sein Fahrzeug allerdings noch rechtzeitig stoppen, sodass der 27-Jährige glimpflich davonkam.

Der nur leicht verletzte 27-Jährige kam per Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Sein Motorrad musste geborgen und abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand etwa 1000 Euro Sachschaden.