Sinsheim. (pol/mare) Am Sonntagnachmittag ereignete sich am Ortsausgang von Sinsheim in Richtung Hoffenheim ein schwerer Verkehrsunfall. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 16.15 Uhr fuhren ein Motorradfahrer und eine Autofahrerin auf der Hauptstraße, als die 20-jährige Fiat-Fahrerin nach links in ein Grundstück abbiegen wollte und der 49-jährige Yamaha-Fahrer zum Überholen ansetzte. Bei der Kollision wurde der 49-Jährige schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Unfallermittlungen führt der Verkehrsdienst Heidelberg.